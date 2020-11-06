ФСБ опубликовала видео задержания в Казани террористов «Хизб ут-Тахрир»*

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания в Казани террористов запрещенной в РФ группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

В сообщении ФСБ говорится, что исламисты осуществляли антиконституционную деятельность, которая была направлена на разрушение институтов светского общества и на свержение насильственным путем действующей власти.

В ходе спецоперации были задержаны пять человек. Во время обысков у них изъяли пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средства связи и электронные носители информации.

Отмечается, что участники группировки с применением мер конспирации распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию и осуществляли вербовку в свои ряды. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

* «Хизб ут-Тахрир», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная в РФ.