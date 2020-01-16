В Ивановской области опрокинулся рейсовый автобус

В четверг, 16 января, около восьми утра в Ивановской области в Вичугском районе перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Синие Гари - Старая Вичуга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

© ГУ МЧС РФ по Ивановской области

В пассажирском автобусе ПАЗ находились 18 человек, из них водитель, кондуктор и четыре подростка 16 и 17 лет. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб и полицейские, выясняются все обстоятельства аварии.

«По предварительной информации, серьезных травм никто не получил, их характер уточняется. Трое человек с места ДТП госпитализированы», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

© ГУ МЧС РФ по Ивановской области

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, выезжая с грунтовой дороги на асфальтированную, в результате ПАЗ завалился на бок. По словам водителя, автобус занесло.