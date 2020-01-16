Новый посол США в России прибудет в Москву 16 января

Новый посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан прибудет в Москву для исполнения своих обязанностей в четверг, 16 января. В российском правительстве ранее заявили, что будут рады сотрудничать с новым послом.

В Министерстве иностранных дел России Салливана назвали высокопрофессиональным опытным дипломатом. В американской дипмиссии заявили, что сам он надеется улучшить двусторонние отношения стран по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель посла США в РФ Барт Горман заявил, что выдвижение Салливана говорит о том, что в Вашингтоне придают особое значение связям с Москвой.

Напомним, Салливан с самого начала своей работы считается «вторым лицом» американской дипломатии. Он являлся сопредседателем диалога с Россией по контртерроризму, а также временно занимал пост госсекретаря США после отставки Рекса Тиллерсона.