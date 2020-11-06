Венгрия начнет импорт российской вакцины от коронавируса в декабре

Венгрия намерена в декабре текущего года закупить небольшую партию российской вакцины от коронавируса. Об этом информирует агентство Рейтер, ссылаясь на видеозаявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.

«Россия начнет поставлять небольшие партии вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить препарат здесь и закончить процесс лицензирования. Они сказали, что смогут начать крупномасштабные поставки со второй или третьей недели января», - приводит информагентство слова министра.

Руководитель внешнеполитического ведомства при этом не исключил, что в дальнейшем производство российского препарата может начаться на территории Венгрии.

О планах по закупке вакцины у РФ или Китая власти Венгрии объявляли и ранее. Решение венгерского руководства негативно восприняли в Еврокомиссии, напомнив стране, что на территории Евросоюза нельзя использовать препараты, которые не прошли европейскую сертификацию.