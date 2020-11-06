Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Венгрия начнет импорт российской вакцины от коронавируса в декабре

Роман Захаров
00:03 06.11.2020
Глава венгерского МИД не исключил, что в дальнейшем производство российского препарата может начаться на территории Венгрии.
Венгрия начнет импорт российской вакцины от коронавируса в декабре
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Венгрия намерена в декабре текущего года закупить небольшую партию российской вакцины от коронавируса. Об этом информирует агентство Рейтер, ссылаясь на видеозаявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.

«Россия начнет поставлять небольшие партии вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить препарат здесь и закончить процесс лицензирования. Они сказали, что смогут начать крупномасштабные поставки со второй или третьей недели января», - приводит информагентство слова министра.

Руководитель внешнеполитического ведомства при этом не исключил, что в дальнейшем производство российского препарата может начаться на территории Венгрии.

О планах по закупке вакцины у РФ или Китая власти Венгрии объявляли и ранее. Решение венгерского руководства негативно восприняли в Еврокомиссии, напомнив стране, что на территории Евросоюза нельзя использовать препараты, которые не прошли европейскую сертификацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:05 В стране и мире
Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуации в Нагорном Карабахе и Донбассе
19:50 В стране и мире
Видео
Борьба с коронавирусом, промышленность и аварийное жилье: о чем Путин побеседовал с тульским губернатором Дюминым
19:45 В стране и мире
Проценко спрогнозировал третью волну COVID-19 в России
19:11 В стране и мире
Видео
Лихорадка по-американски: как проходят бунты в США на фоне подсчета голосов
18:37 В стране и мире
Футболисту Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра
Популярное
Популярное
Названо одно из самых распространенных слов в русском языке
Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса
«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ
Видео
Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari
Видео
Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео
Видео
Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.