СМИ: у посольства России в Бейруте взорвались две гранаты
Никто не пострадал. Гранаты были применены против демонстрантов, устроивших недалеко от здания дипмиссии протестную акцию.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Две гранаты со слезоточивым газом взорвались на территории посольства России в столице Ливана Бейруте. Никто из сотрудников и членов их семей не пострадал.
По информации ТАСС, гранаты были направлены против демонстрантов, которые проводили акцию у здания дипмиссии.
Протесты в Ливане продолжаются с октября 2019 года. Люди требуют отставки правительства. Периодически происходят столкновения правоохранителей и участников акций.