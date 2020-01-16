СМИ: у посольства России в Бейруте взорвались две гранаты

Две гранаты со слезоточивым газом взорвались на территории посольства России в столице Ливана Бейруте. Никто из сотрудников и членов их семей не пострадал.

По информации ТАСС, гранаты были направлены против демонстрантов, которые проводили акцию у здания дипмиссии.

Протесты в Ливане продолжаются с октября 2019 года. Люди требуют отставки правительства. Периодически происходят столкновения правоохранителей и участников акций.