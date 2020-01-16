NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за всю историю

Прошлый год стал вторым самым теплым годом за 140 лет метеонаблюдений. Средняя температура на Земле в 2019-м была на 1,71 градуса по Фаренгейту, то есть 0,95 градуса по Цельсию, выше среднего уровня XX века. Однако рекорд побит не был. Первым по уровню температуры остается 2016 год - тогда показатели были выше нормы на 1,0 градуса по Цельсию.

Эта информация следует из опубликованных на сайте NASA данных. Также там говорится, что период с 2010 по 2019 год был самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Средние рекордно высокие температуры были зафиксированы в некоторых частях Центральной Европы, Азии, Австралии, юга Африки, Новой Зеландии, Мексики, Аляски и восточной части Южной Америки.

Скорее всего, считают метеорологи, эта тенденция сохранится из-за рекордной концентрации парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере.