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NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за всю историю

Иван Линдеманн
00:11 16.01.2020
Из-за концентрации парниковых газов метеорологи прогнозируют сохранение тенденции.
NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за всю историю
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Прошлый год стал вторым самым теплым годом за 140 лет метеонаблюдений. Средняя температура на Земле в 2019-м была на 1,71 градуса по Фаренгейту, то есть 0,95 градуса по Цельсию,  выше среднего уровня XX века. Однако рекорд побит не был. Первым по уровню температуры остается 2016 год - тогда показатели были выше нормы на 1,0 градуса по Цельсию.

Эта информация следует из опубликованных на сайте NASA данных. Также там говорится, что период с 2010 по 2019 год был самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Средние рекордно высокие температуры были зафиксированы в некоторых частях Центральной Европы, Азии, Австралии, юга Африки, Новой Зеландии, Мексики, Аляски и восточной части Южной Америки.

Скорее всего, считают метеорологи, эта тенденция сохранится из-за рекордной концентрации парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере.

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