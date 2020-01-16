Путешественников из России задержали в Чили за «осквернение» памятника

Путешественники из Рязани оказались в тюрьме в Чили за якобы осквернение памятника. Муж и жена отправились в пустыню Атакама, чтобы посмотреть на геоглиф (большое изображение человека на горе - прим. ред.). Запрещающих знаков на месте не оказалось, поэтому пара беспрепятственно подошла к нему.

Сотрудники полиции арестовали супругов за якобы осквернение памятника. По словам Анастасии Кот, она не касалась геоглифа, а лишь сфотографировала его, подойдя поближе. Однако ее вместе с мужем отвезли в тюрьму, где надели наручники и посадили в отдельные камеры.

«Дело было в очень маленьком городке, и, по словам консула, там все происходит быстро, поэтому сначала нас задержали карабинеры, потом жандармы и сразу суд. В больших городах все это обычно происходит долго», - рассказала девушка в своих stories в Instagram.

Теперь путешественники не имеют права выезжать из страны 60 дней и им грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей. Как сообщил «Звезде» источник, случившееся – первый подобный случай с российскими туристами на территории Чили. Для благоприятного разрешения ситуации рязанцам остается лишь обратиться за помощью к квалифицированному адвокату.