Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве с начала недели вновь начала обостряться ситуация с коронавирусом. Об этом заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, количество выявляемых случаев заражения и госпитализаций растет.

«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», - написал он в своем блоге.

Мэр уточнил, что соблюдение масочного режима и перевод части сотрудников на удаленку, а также дистанционное обучение помогают стабилизировать обстановку.

«Уже три недели учащиеся 6-11-х классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое», - сказал Собянин.

Однако в текущей ситуации, по словам главы города, расслабляться рано.

«Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11-х классов будет продлено еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 года», - написал мэр.

Также Собянин пообещал сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования.