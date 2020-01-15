Россиян предложили освободить от задолженностей по кредитам
С соответствующей инициативой выступил Жириновский, который призвал ликвидировать коллекторские агентства и микрофинансовые организации, а также списать все долги, которые образовались вследствие займов в этих компаниях.
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Депутат Государственной думы Владимир Жириновский призвал списать 40 миллиардов рублей долгов у россиян. Политик заявил, что необходимо ликвидировать все микрофинансовые организации, а также коллекторские агентства.
По его мнению, деятельность этих компаний стала причиной затруднительного финансового положения части жителей России.
«Они загнали граждан в кабалу», - написал Жириновский в своем Twitter.
Политик добавил, что его партия готова поддержать ликвидацию всех перечисленных организаций.