Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян предложили освободить от задолженностей по кредитам

Наталия Майорова
09:06 15.01.2020
С соответствующей инициативой выступил Жириновский, который призвал ликвидировать коллекторские агентства и микрофинансовые организации, а также списать все долги, которые образовались вследствие займов в этих компаниях.
Россиян предложили освободить от задолженностей по кредитам
© Фото: Moscow-Live flickr

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский призвал списать 40 миллиардов рублей долгов у россиян. Политик заявил, что необходимо ликвидировать все микрофинансовые организации, а также коллекторские агентства.

По его мнению, деятельность этих компаний стала причиной затруднительного финансового положения части жителей России.

«Они загнали граждан в кабалу», - написал Жириновский в своем Twitter.

Политик добавил, что его партия готова поддержать ликвидацию всех перечисленных организаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.01.2020, 14:51
В Минобороны России назвали главный итог переговоров по Ливии
Дата14.01.2020, 13:40
«Адмирал Эссен» отразил ракетную атаку «противника» в Средиземном море
Дата14.01.2020, 18:41
Легкоатлетам Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.01.2020, 17:50
ВКС провели первые стрельбы из ЗРС С-350 «Витязь»
Дата14.01.2020, 13:22
В Госдуме призвали власти Польши ознакомиться со вкладом СССР в победу над фашизмом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:23 Армия
Стартовал отборочный этап конкурса «Авиадартс-2020»
10:19 В стране и мире
Украина обратилась к Ирану с просьбой передать Киеву бортовые самописцы сбитого Boeing
10:01 В стране и мире
Видео
Пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с автокраном под Тюменью: видео
09:51 В стране и мире
В США умер звезда сериалов «Горец» и «Друзья»
09:29 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места пожара на иранском сухогрузе
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ: отец Меган Маркл готов дать против нее показания в суде
Видео
На учебники, шторы и туалетную бумагу: как защитить себя от незаконных поборов в школах
Астрономы заметили внутри орбиты Венеры аномальный летающий объект
Видео
«Не ожидал, что он ударит»: врач скорой помощи избил пенсионера в Петербурге
Аномалии погоды: синоптики рассказали, придет ли зима
Гаджеты и любовь: что чаще всего теряли россияне в Новый год
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.