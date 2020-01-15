В США умер звезда сериалов «Горец» и «Друзья»

В Лос-Анджелесе на 52-м году жизни умер актер Стэн Кирш, известный в России по сериалам «Горец» и «Друзья». Об этом сообщило издание Fox News.

По предварительной информации, артиста нашли мертвым в ванной еще 11 января. О трагедии стало известно только сейчас. Смерть актера подтвердила и его супруга Кристин Грин на своей странице в Facebook. Она поблагодарила всех за любовь и поддержку и извинилась, что не может ответить на все сообщения и электронные письма с соболезнованиями.

В фильмографии Стэна Кирша насчитывается около 20 работ в кино и сериалах. Помимо этого он выступал в качестве режиссера и продюсера короткометражных кинопроектов, а также пробовал писать сценарии.