Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari

В центре Сочи, на перекрестке улиц Егорова и Гагарина, столкнулись два дорогих спорткара - Mclaren и Ferrari. Предположительно, водитель британской люксовой машины не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди итальянского автомобиля, поворачивающего в этот момент налево.

В результате Mercedes Mclaren на скорости столкнулся с Ferrari. Оба транспортных средства вынесло с дороги, после чего они врезались в бордюр.

По информации ГИБДД по городу Сочи, в результате аварии никто не пострадал. В какую сумму выльется ремонт водителям люксовых автомобилей, пока неизвестно.