Опубликованы кадры с места пожара на иранском сухогрузе в Махачкалинском порту Дагестана. Задымление ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация о задымлении иранского сухогруза поступила от работника порта рано утром. К месту инцидента незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений республики Дагестан. Были привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

«По прибытии к месту вызова было обнаружено задымление в каюте капитана», - говорится в сообщении.

Открытого горения и угрозы распространения огня отсутствовали. Информации о пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.