Украденные выборы и бюллетени с Марса: как в штабе Трампа реагируют на отставание от Байдена

Джо Байден обгоняет Дональда Трампа. Команда демократов уже даже запустила сайт о транзите власти. А вот сам действующий президент США говорит о нарушениях. Он уже собирается подавать в суд и требовать пересчета голосов в некоторых штатах.

Политические волнения переходят и на улицы - люди устраивают протесты.

«Семья Байдена украла эти выборы. Они все это украли» - так пресс-конференцию в Неваде прервал один из активистов.

Сторонник Трампа с надписью на футболке «Барбекю, пиво, свобода» кричит о фальсификациях во время выборов. С такими же обвинениями на участки пришли жители Детройта. Они требуют прекратить процедуру подсчета голосов.

О большом количестве тайно вброшенных здесь бюллетеней заявил и сам Дональд Трамп. Его штаб уже подал иск. Представители действующего президента утверждают, что сейчас считают по большей части голоса, поступившие по почте, в том числе и после закрытия участков.

«Вчера вечером я лидировал, зачастую уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов. Потом один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней. Очень странно», - сказал глава Белого дома.

Новые данные об итогах голосования в Джорджии должны быть опубликованы в ближайшие несколько часов. А вот, к примеру, в Северной Каролине окончательные результаты станут известны не раньше чем через восемь дней.

На данный момент лидирует в голосовании Байден - 264 голоса выборщиков. Трамп отстает на 50 - 214. Конкурент действующего президента уже создал сайт переходного периода для передачи власти от главы государства.

«Я здесь для того, чтобы доложить - когда подсчет закончится, мы считаем, что будем победителями. Особое значение для меня имеет то, что мы выиграли с помощью большинства американских граждан. И все указывает на то, что это большинство будет расти», - сказал кандидат от демократов.

После закрытия участков сторонники обоих кандидатов выходят на улицы в разных городах. Самые масштабные демонстрации - в Нью-Йорке. Колонна людей с плакатами выкрикивала самые разные лозунги. Все они объединены одним заявлением: «Учесть голос каждого».

Однако с наступлением темноты мирное шествие переросло в беспорядки. Не обошлось и без столкновений с полицией. Активисты оскорбляли стражей порядка, а потом начали устраивать поджоги. Самых активных дебоширов полицейские задерживали. Некоторых достаточно жестко выдергивали прямо из толпы.

Разрыв в результатах голосования между кандидатами во многих штатах минимальный. В Висконсине - меньше 1%. Согласно регламенту, штаб действующего президента сделал запрос о пересчете голосов. А личный адвокат Дональда Трампа сам отправился в Филадельфию после того, как заявил о массовых нарушениях там.

«В 3 часа ночи появляется около 120 тысяч бюллетеней. Мы понятия не имеем, подписаны ли они, правильно ли проштампованы. Они могут быть с Марса или из Национального комитета Демократической партии. Джо Байден мог бы проголосовать 50 раз», - отметил Руди Джулиани.

Победителем президентской гонки будет объявлен тот из кандидатов, кто наберет 270 голосов выборщиков. Байдену для этого достаточно одержать верх в Неваде, которая позволит получить как раз недостающие шесть пунктов. Власти этого штата, учитывая значимость исторического момента, обещают опубликовать информацию о подсчете голосов в ближайшие часы.