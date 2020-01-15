Лавров объяснил значимость состоявшихся переговоров по Ливии

Переговоры по Ливии в Москве никогда не рассматривались как окончательные в урегулировании, однако необходимо отметить их значимость для продвижения мирного процесса в стране. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной политологической конференции «Диалог Райсина».

«Мы никогда не рассматривали встречу в Москве как окончательную, но эта встреча - для продвижения мира и вклад в конференцию Берлине», - отметил он.

Лавров также добавил, что Россия рекомендовала Германии пригласить на встречу ливийцев, и выразил надежду, что данное предложение будет принято положительно.

«Идет процесс, он продолжается», - цитирует главу МИД РФ РИА Новости.

В Москве накануне состоялась межливийская встреча, в ходе которой были затронуты условия прекращения огня. Участники обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе. Несмотря на это, итоговый документ о перемирии был подписан не всеми – свою подпись, например, не поставил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.