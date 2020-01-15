Минфин поддержал создание института частных служебных приставов, которые смогут заниматься взысканием долгов в пользу бизнеса. О поэтапном внедрении частной службы приставов говорится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП), опубликованную на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», - говорится в документе.

На первом этапе частные приставы будут взыскивать долги в пользу юридических лиц, Федеральная служба продолжит взыскание задолженностей в пользу государства и физических лиц. В документе отмечается, что в России уже имеется опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему принудительного исполнения. В качестве примера приведены институты частного сыска и коллекторские организации, которые без привлечения государственных структур разыскивают должников или имущество должников.

«Вышеуказанные элементы частного исполнения ввиду недостаточного их развития не позволяют в полной мере обеспечить как повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при сохранении текущего уровня финансирования, так и экономию бюджетных средств», уточняется в документе.

Владимир Путин подписал указ о новой структуре Федеральной службы судебных приставов, который был обнародован 1 января 2020 года.