Сообщение для всех и каждого: как проходят последние приготовления к посланию Путина Федеральному Собранию

Сегодня, 15 января, в московском «Манеже» выступит президент РФ Владимир Путин. Глава государства обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. В настоящее время идут последние приготовления. Ожидается, что в этом году будет ряд новшеств.

Содержание послания по традиции пока не разглашается. Ранее Путин заявлял о том, что его больше всего беспокоит стагнация - отсутствие роста реальных доходов населения. Не исключено также, что прозвучат какие-то предложения, связанные с определенными изменениями - настройкой Конституции. Об этом Путин говорил на состоявшейся в декабре ежегодной большой пресс-конференции, когда из статьи о максимальном количестве президентских сроков предложил исключить слово «подряд».

В сфере международной политики в год 75-летия Великой Победы вполне возможно, что президент может коснуться попыток переписывания истории, в частности - участия Польши в массовом истреблении евреев, о котором Путин многократно говорил в последнее время.

Предстоящее послание станет для президента 16-м по счету. На него приглашены около 1300 гостей, среди которых члены Совета Федерации, Государственной думы, правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, а также губернаторский корпус, руководители крупнейших конфессий.

Второй раз за всю историю проведения формата с посланием Федеральному собранию Путин обратится из здания «Манежа». В 2018-м году выбор места был связан с увеличением числа участников и внедрением современных мультимедийных технологий. С чем связан выбор в этот раз - пока не уточняется.

Начало оглашения послания запланировано на 12 часов по Москве.

В этом году послание президента будет показано по теле-, радио- и интернет-трансляции, а также на улицах во многих городах России. Впервые его продемонстрируют на горе Эльбрус и на борту Международной космической станции, где его смогут увидеть космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов.

В Астрахани послание Путина выведут на экран филармонии, в Адыгее - будут транслировать во всех поликлиниках и МФЦ. В Челябинске за тезисами президента будут внимательно следить в местном краеведческом музее, где хранится упавший на Землю в 2013-м году метеорит.

В Санкт-Петербурге жители соберутся в одном из кинотеатров, а в Москве послание покажут на шести из девяти крупнейших медиафасадов столицы. В их числе - здание Центрального телеграфа на Тверской, гостиница «Космос», кинотеатр «Октябрь», а также «Дом книги» на Новом Арбате.

Идея организовать трансляцию практически повсеместно принадлежит активистам Общероссийского народного фронта.