Врач назвал условия уменьшить риск заражения COVID-19 в кафе

В кафе и ресторанах с плохой вентиляцией опасность распространения коронавирусной инфекции и гриппа гораздо выше, чем в заведениях, которые проветриваются хорошо. Об этом рассказал главный врач Евгений Тимаков.

Он добавил, что ежегодный рост заболеваемости в нашей стране начинается с похолоданием, когда в помещениях закрывают окна и двери. Поэтому заведение должно хорошо проветриваться, уточнил врач.

«Если помещение не проветривается, но есть скученность, это будет способствовать и распространению гриппа - ежегодный подъем заболеваемости у нас начинается зимой, когда закрываются все окна и двери, и также распространению коронавирусной инфекции», - сказал ТАСС Тимаков.

Он отметил, что сильное движение воздуха снижает риск распространения инфекции. В качестве примера он привел вагон метро и салон самолета, где идет быстрая циркуляция, благодаря которой COVID-19 не опасен.

«Если воздух висит в закрытом помещении, например, в подвальном помещении дискотеки, где не работает система кондиционирования, душно и жарко, там вирус будет висеть на одном месте. Вопрос не в его количестве вокруг, а в том, сколько он остается на одном месте, - пояснил врач.

Ранее стало известно, что ученые нашли новый способ предсказывать всплеск заболеваемости коронавирусом. Новый метод оценки интенсивности контактов между людьми поможет спрогнозировать рост так называемого коэффициента распространения инфекции. Контактный индекс сейчас берется, как среднее количество физических контактов за день наиболее общительного человека. Этот показатель оценивается путем отслеживания местоположения обезличенных мобильных телефонов. Ученые считают, что это методику можно использовать и на практике.