СМИ раскрыли содержание иска штаба Трампа в суд Джорджии

Штаб Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней к сотрудникам избирательных комиссий. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что штаб действующего президента США подал иск в суд штата Джорджия, в рамках которого потребовал остановить подсчет голосов. Так же штаб Трампа подал иск на приостановку подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, и потребовал провести пересчет голосов в ключевом штате Висконсин.

Во вторник, 3 ноября, в США прошли президентские выборы. За кресло главы государства борются Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. К настоящему времени не известны результаты голосования в ряде штатов.