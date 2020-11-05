Момент землетрясения в Бурятии попал на видео

В Забайкальском крае произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,4 балла. Эпицентр находился в в 5,5 километрах от села Шонуй Красночикойского района. Подземные толчки ощутили и жители соседней Бурятии.

Видео с подписью «Как это было. Землетрясение в Улан-Удэ» появилось в Instagram «Весь Улан-Удэ». В комментариях люди поделились своими впечатлениями от произошедшего.

«На Модогоева очень чувствовалось землетрясение», - написала одна из жительниц города.

По данным МЧС, в результате землетрясения никто не пострадал.

«Разрушений строений и объектов инфраструктуры нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Спасатели напоминают, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.