Корпорация «Вымпел» отмечает 50-летний юбилей

Сегодня отмечает юбилей корпорация «Вымпел», которая 50 лет разрабатывает аппаратуру и программное обеспечение, являющиеся гарантом надежности ядерного щита России.

В конструкторских бюро «Вымпела» были спроектированы основные компоненты Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Под руководством выдающегося ученого-конструктора Владислава Репина советские инженеры создали с нуля эту уникальную Систему. СПРН автоматически, без участия боевого расчета, следит за обстановкой по всему земному шару, анализируя колоссальные объемы информации. И обеспечивает нанесение встречного удара в ответ на ядерную атаку потенциального агрессора.

«Система предупреждения о ракетном нападении - это сложный комплекс из спутников, станций наблюдения, вычислительных центров и линий связи. Техническая составляющая постоянно совершенствуется. В 2017 году на дежурство заступили три новейшие радиолокационные станции “Воронеж”. Но в основе системы все-таки - принципы и алгоритмы, разработанные полвека назад на “Вымпеле”», - рассказал заместитель генерального директора ПАО МАК «Вымпел» по научно-техническому развитию Александр Рахманов.

Первые вычислительные комплексы СПРН занимали целые здания. Сейчас система существенно модернизирована и готова противостоять новым вызовам, в том числе и гиперзвуковому оружию.