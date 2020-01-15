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NYT показала ролик с возможным попаданием ракет в украинский Boeing

Наталия Майорова
07:56 15.01.2020
Судя по опубликованным кадрам, по самолету сначала запустили одну ракету, однако полминуты спустя был выпущен и второй снаряд.
NYT показала ролик с возможным попаданием ракет в украинский Boeing
© Фото: Rouzbeh Fouladi, Globallookpress

Предполагаемый момент попадания двух ракет в украинский Boeing 737-800, который потерпел крушения над Ираном, показали на видео. Ролик был опубликован газетой The New York Times.

По данным издания, ролик был снят камерой, установленной на крыше здания вблизи деревни Бидкане в пригороде Тегерана. Позже Reuters сообщало, что автор видео якобы был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Судя по опубликованным кадрам, по самолету сначала запустили одну ракету, однако полминуты спустя был выпущен и второй снаряд. После этого воздушное судно находилось в воздухе еще примерно минуту, но затем загорелось и стало падать.

Ожидается, что теперь местные власти проведут расследование. Результаты будут представлены общественности.

В настоящее время официального подтверждения тому, что на ролике действительно запечатлен момент трагедии с украинским Boeing в небе над Ираном, нет.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все люди, находившиеся на его борту, погибли.

Ранее сообщалось также о том, что украинские специалисты уже получили доступ к «черным ящикам» самолета. В Тегеран из Киева прилетели около 50 специалистов, которые сейчас пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло.

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