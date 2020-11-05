В России предложили сделать должность директора школы выборной

В России стоит ввести выборность должности директоров школ. С таким предложением выступил руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков. Об этом пишет RT, ознакомившись с соответствующим письмом, направленным на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка.

Даванков добавил, что сейчас школьных директоров назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления. Но в роли заказчика работы директора должен выступать коллектив учителей, советы родителей и советы обучающихся, пояснил автор идеи.

«Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе. При этом у учредителя должно оставаться право обоснованно освобождать избранного директора от занимаемой должности, например, при несоблюдении или существенных нарушениях устава школы», - говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в России в ближайшее время могут ввести стандарт дистанционного обучения. Также по мнению специалистов, необходимо рассмотреть возможность минимизировать объем домашнего задания до часа для учащихся начальных классов.