СМИ: Сирия обвинила ВВС Израиля в авиаударе по базе Тифор
Аэродром атаковали с беспилотников, а также нанесли удар ракетами. Цели достигли лишь четыре из них, большую часть сирийские ПВО сбили.
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Министерство обороны Сирии возложило на Израиль ответственность за авиаудар по базе Тифор в провинции Хомс.
Как говорится в сообщении агентства SANA, налет был совершен во вторник, 14 января.
Аэродром атаковали с беспилотников, а также нанесли удар ракетами. Цели достигли лишь четыре из них, большую часть сирийские ПВО сбили.
В результате атаки на авиабазу погибших нет, однако есть разрушения. Также отмечается, что удар был нанесен со стороны района Эт-Танф - зоны на границе Сирии и Иордании, которую контролируют США.
В министерстве обороны Израиля от комментариев отказались.