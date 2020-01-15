СМИ: Сирия обвинила ВВС Израиля в авиаударе по базе Тифор

Министерство обороны Сирии возложило на Израиль ответственность за авиаудар по базе Тифор в провинции Хомс.

Как говорится в сообщении агентства SANA, налет был совершен во вторник, 14 января.

Аэродром атаковали с беспилотников, а также нанесли удар ракетами. Цели достигли лишь четыре из них, большую часть сирийские ПВО сбили.

В результате атаки на авиабазу погибших нет, однако есть разрушения. Также отмечается, что удар был нанесен со стороны района Эт-Танф - зоны на границе Сирии и Иордании, которую контролируют США.

В министерстве обороны Израиля от комментариев отказались.