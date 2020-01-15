Три человека пострадало в результате хлопка газа в жилом доме в Уфе

Три человека пострадали при обрушении потолка в результате хлопка бытового газа в жилом доме в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

ЧП произошло на улице Пекинской в жилом двухэтажном доме. На месте работают экстренные службы. Сообщалось, что под завалами людей нет, но сохраняется угроза обрушения здания.

«На улице Пекинская в результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка дома без последующего горения. Пострадали три человека», - говорится в сообщении МЧС России.

Из жилого дома были эвакуированы 28 человек. На данный момент проводятся работы по разбору конструкций. Привлечено 36 человек личного состава и 11 единиц техники.