Цифровой отпечаток: в России введут новую систему для борьбы с телефонными мошенниками

В России может появиться система борьбы со спамом и телефонными мошенниками. Соответствующее предложение сделали ФАС в Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

В частности, как отметил в сообщении руководитель ассоциации Владимир Зыков, в РФ зафиксирован рост числа звонков от мошенников, будь то компании или частные лица. Они под видом представителей банков требуют у граждан конфиденциальную информацию.

Решить эту проблему предлагается с помощью внедрения в России технологии цифрового отпечатка звонка, то есть цифрового сертификата с системой шифрования. Он присваивается каждому звонку операторами связи.

Понять, что телефонный номер подделан, можно будет благодаря отсутствию цифрового отпечатка. После этого звонок можно будет заблокировать. В настоящее время аналоги подобных систем разрабатываются за рубежом, уточняет RT.

Зыков добавил, что появление новой технологии поможет бороться как с недобросовестной рекламой и телефонными мошенниками, так и с анонимными сообщениями о минировании.