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В НИЦ имени Гамалеи назвали условие для повторного заражения COVID-19

Иван Линдеманн
06:59 05.11.2020
Если иммунный ответ был недостаточным, повторное заболевание может протекать более тяжело, чем первое.
В НИЦ имени Гамалеи назвали условие для повторного заражения COVID-19
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

Вероятность заболеть коронавирусом во второй раз можно оценить уже по время первого случая заболевания на основе первого иммунного ответа. Об этом рассказал профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», - рассказал профессор.

Как отметил Альтштейн, наиболее важной защитной системой в случае с COVID-19 является естественный иммунитет человека. Обычно после первого случая заражения организм усиливает барьеры против коронавируса, но такое происходит не всегда. Если иммунный ответ был недостаточным, повторное заболевание может протекать более тяжело, чем первое.

Альтштейн подчеркнул, что данный вопрос на текущий момент изучен недостаточно. Однако очевидно, что переболевшим людям необходимо соблюдать все меры предосторожности наравне с остальными.

Ранее профессор НИЦ имени Гамалеи сделал прогноз относительно появления «мирного» коронавируса. По его мнению, через несколько лет COVID-19 не будет представлять опасности для человечества. Заразность вируса может увеличиться, однако патогенные свойства пойдут на спад, поскольку COVID-19 «не выгодна» смерть носителя, в связи с чем выживают и размножаются менее смертоносные штаммы.

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