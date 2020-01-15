Столкновение интересов: в Бейруте вновь вспыхнули протесты

В Бейруте с новой силой вспыхнули протесты. Демонстранты перешли с центральной площади в деловые кварталы, где начали громить витрины банков, магазинов, а также нападать на полицейских.

В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки. В результате противостояния несколько демонстрантов были задержаны.

В столкновениях пострадало более 20 человек. К настоящему моменту митингующие блокировали все крупные дороги: они возвели баррикады из мусорных баков и горящих покрышек. Также было перекрыто движение у основного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе.

Протестующие выдвинули властям ультиматум: за 48 часов сформировать новое правительство. В противном случае они обещают перейти к более жестким действиям