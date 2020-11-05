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Эксперт развенчала мифы о народных методах укрепления иммунитета

Тамара Астапенкова
06:31 05.11.2020
По словам Маргариты Провоторовой, лук, чеснок и лимон не снижают риск подхватить простуду.
Эксперт развенчала мифы о народных методах укрепления иммунитета
© Фото: pixabay

Чеснок, лук или лимон не укрепляют иммунитет. Это полезные продукты, которые необходимо включать в свой рацион, но они не снижают риск заражения инфекциями. Об этом рассказала консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет», - пояснила эксперт РИА Новости.

Провоторова подчеркнула, что не существуют каких-то волшебных продуктов или пилюль, способных сделать иммунитет сильным. Она добавила, что защитные функции организма человека складываются из множества факторов, один из которых – здоровое питание. В рацион должен обязательно входить белок, который человек получает из мясных и молочных продуктов. Необходимые витамины и микроэлементы есть в свежих овощах, фруктах и зелени, отметила Провоторова.

Она назвала еще один популярный миф, согласно которому в холодный период необходимо получать большое количество аскорбиновой кислоты, в виде лимонов, грейпфрутов и апельсинов.

«Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования», - заявила эксперт.

Она добавила, что витаминные комплексы человеку должен назначать только врач. Провоторова отметила, что если придерживаться сбалансированного питания, то необходимость в приеме витаминов отпадет сама собой.

Ранее врач заявила, что в период пандемии веганство может негативно сказаться на здоровье человека. Это связано с тем, что отказ от определенного перечня продуктов формирует в организме дефицит полезных веществ, способных привести к снижению иммунитета.

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