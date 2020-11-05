Сто тысяч за сутки: в США установили новый антирекорд по COVID-19

В Соединенных Штатах Америки установили новый антирекорд по коронавирусу. В стране впервые зафиксировали сто тысяч новых заражений за сутки.

Как уточняет Washington Post, всего выявлено 104 004 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, на данный момент в США более 9,4 миллиона больных коронавирусом.

На втором строчке в «рейтинге» - Индия, где установлено более 8,3 миллиона случаев, на третьем месте Бразилия, там 5,5 миллиона зараженных. Российская Федерация на четвертом месте.

Ранее стало известно, что в Великобритании введен повторный общенациональный карантин. С сегодняшнего дня в Англии закрываются пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением продовольственных.