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В Гидрометцентре посоветовали московским водителям поменять резину

Тамара Астапенкова
06:15 05.11.2020
В начале следующей недели в Москве ожидается похолодание.
В Гидрометцентре посоветовали московским водителям поменять резину
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание, поэтому автомобилистам следует сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогнозируется, что в Центральных районах России днем похолодает на 4 - 6 градусов, ночью - на 7 - 8 градусов.

«Рекомендация, что при такой температуре нужно подумать о смене резины, потому что она начинает деревенеть, сцепление с асфальтовым покрытием становится небольшим, а тормозной путь увеличивается при температуре пять градусов и ниже днем», - объяснил Вильфанд ТАСС.

В четверг и пятницу в Москве днем ожидается 7 - 9 градусов тепла, в субботу - 9 - 11 градусов тепла, в воскресенье - 6 - 11 градусов тепла. А уже в начале следующей недели, в понедельник и вторник дневные температуры опустятся до 2 - 7 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет зимняя погода. Ожидается, что дневные температуры опустятся до минусовых отметок с 15 ноября.

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