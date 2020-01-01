В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 миллиона человек

В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 миллионов человек. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, в торжественных мероприятиях, организованных на Тверской улице участвовали 1,1 миллиона человек. Еще 370 тысяч человек гуляли в округах, 1,2 миллиона - в парках.

«За это время проведено почти 600 мастер-классов, больше 1800 театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14000 человек», - уточнил Собянин в своем Instagram.

Также мэр Москвы рассказал, что во время праздничных гуляний было съедено 11 тысяч сосисок и выпито свыше 8 тысяч литров «горячих рождественских напитков».