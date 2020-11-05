Верховный суд запретил выселять банкротов в более скромное жилье

Верховный суд России запретил переселять банкротов в более скромное жилье. Такое решение принято в ходе рассмотрения жалобы жителя Ижевска Дмитрия Стружкина. Кредиторы принудительно выселили его из двухкомнатной квартиры в «однушку» с гораздо меньшей площадью.

Мужчина с этим не согласился и подал иск. Суды разных инстанций выносили противоречивые постановления. В итоге дело дошло до Верховного. Там встали на сторону банкрота и пояснили: в российском законодательстве нет четких критериев - что считать роскошным жильем, а что необходимым.

Соответственно, нельзя переселить человека в худшие условия - может быть они недостаточны для нормального существования. Это важный прецедент, который повлияет на аналогичные споры. Сейчас легально отобрать единственное жилье, по требованию кредиторов, могут только в том случае, если оно заложено по ипотеке.