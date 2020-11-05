Использование особых почтовых серверов с вариантом шифрования end-to-end поможет оставаться невидимым в Интернете, однако в таком случае расшифровать отправленное письмо сможет лишь тот пользователь, которому оно предназначается. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

Помимо этого специалист утверждает, что еще одним вариантом остаться незамеченным в Ceти мoжет быть использование прoкси-сервера, кoгда вместo вашегo IP-адресa вaм присвaиваются совершенно другие, благодаря чему отследить вас становится крайне затруднительно.

Также эксперт напомнил о существовании браузера Tor, позволяющего заходить в интернет отличающимся от предлагаемого другими браузерами способом.

«Tor предоставляет несколько отдельных адресов, и по большому счету вычислить вас невозможно», - приводит агентство «Прайм» слова Кускова.

В то же время специалист обратил внимание, что некоторые риски существуют и здесь, поэтому, если вы хотите всегда оставаться инкогнито, нелишним также будет использовать не свой постоянный компьютер, а другие устройства.