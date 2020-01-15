Обрушился потолок: в жилом доме в Уфе произошел хлопок газа
На данный момент под завалами нет людей, однако сохраняется угроза обрушения здания.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
В жилом двухэтажном доме в Уфе на улице Пекинской произошел хлопок газа. В результате чрезвычайного происшествия имеются пострадавшие.
На месте работают спасатели. Как сообщили в региональном главке МЧС, здание частично обрушилось.
На данный момент под завалами нет людей, однако сохраняется угроза обрушения здания. Число пострадавших при хлопке газа уточняется.