Юбилей композитора: Максиму Дунаевскому исполнилось 75

В среду, 15 января, юбилей отмечает композитор, написавший множество суперхитов: «Пора-пора-порадуемся», «Полгода плохая погода», «Ветер перемен». Автору всех этих песен Максиму Дунаевскому исполнилось 75 лет.

Солидную дату он, как и полагается, будет отмечать концертом в Кремлевском дворце, 10 октября. Название уже есть - «Дунаевский плюс Дунаевский» - напоминание о неразрывной связи с отцом, влияние которого сказывается на его творчестве всю жизнь.

По словам Максима Исааковича, благодаря этому еще в молодости его увлечение авангардом переборола любовь к мелодии. Запоминающиеся песни с экрана шли в народ. А Дунаевский для театра, кино и эстрады писал новые.

Сейчас он занимается еще и наставничеством. Уже 5 лет возглавляет жюри музыкального конкурса нашего телеканала «Новая звезда» и очень увлечен этой работой.

«Если все остальные конкурсы являются коммерческими и преследуют в дальнейшем коммерческие цели, то здесь артисты хотят показаться, хотят как можно дольше пробыть в конкурсе для того, чтобы их узнали. А потом дальше работать и зарабатывать деньги. Но телевидение в этом, «Звезда», не участвует вообще, в их продюсировании. То есть он чист - нет никаких протекций, нет никакого давления. Мы заинтересованы в том, чтобы победил лучший», - говорит Максим Дунаевский.

Но главным для Дунаевского все равно остается сочинительство. Композитор уверен, что истинное счастье - когда люди выходят с концерта и напевают его песни.