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Число пострадавших при сбросе топлива на школы Лос-Анджелеса увеличилось до 60 человек

Егор Левин
05:48 15.01.2020
Пять из пострадавших школ оказались начальными, и одна - старшей.
© Видео: SujeyHernandez, Twitter © Фото: Alan de Leon, Youtube

Не менее 60 человек пострадали после сброса топлива на школы неподалеку от Лос-Анджелеса. Все они своевременно получили необходимую медицинскую помощь.

По данным инспектора департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шона Фергюсона, пять из пострадавших школ оказались начальными, и одна - старшей. Ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация. Об этом сообщает телеканал CNN.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 14 января, около полудня по местному времени. Самолет компании Delta Air Lines вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса и направился в Шанхай. Практически сразу у лайнера обнаружились проблемы с двигателем, и пилот принял решение вернуться.

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