В Нью-Йорке начались задержания недовольных выборами демонстрантов

В Нью-Йорке полицейские начали выборочно задерживать участников акций протеста, которые выходят на проезжую часть улиц Манхэттена.

Недовольные ходом президентских выборов жители США требуют учета всех голосов избирателей. Толпа оскорбляет стражей порядка и призывает к роспуску полиции, пишет РИА Новости.

Третьего ноября в стране прошли выборы президента. На пост главы Белого дома претендует действующий американский лидер Дональд Трамп и его политический конкурент Джо Байден. Для победы на выборах одному из них необходимо заручиться голосами 270 выборщиков.

Исход гонки может решить результат голосования в так называемых ключевых штатах, которые дают наибольшее количество таких голосов.

Джо Байден, который пока лидирует, настаивает на учете всех голосов. Того же требует и Дональд Трамп, уверяя, что в некоторых штатах итоги голосования были сфальсифицированы и грозит обратиться в суд.