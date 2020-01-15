Место ужаса: как в Сирии восстанавливают один из самых пострадавших городов

В сирийском Дейр-эз-Зоре продолжается процесс возвращения к мирной жизни. Сейчас в городе рабочие разбирают завалы и обломки, торговцы открывают магазины, но после боевых действий в нем царили хаос и ужас. В Дейр-эз-Зоре не было воды и еды, а то, что можно было купить, стоило втридорога.

Во время войны боевики взорвали одну из главных достопримечательностей Сирии, городской мост, по которому люди бежали из Дейр-эз-Зора. Долгое время было невозможно привести его в порядок, так как на месте взрыва оставалось множество неразорвавшихся снарядов. Сейчас эксперты уже могут осмотреть его и возможно восстановить.

На улицах до сих пор остается сгоревшая техника, но люди возвращаются в разрушенные дома. Те, у кого есть такая возможность, ремонтируют квартиры и приводят жилища в порядок.

Местные жители говорят, что не собираются терять свои дома и свой город. Практически четыре года город был разделен фронтом: с одной стороны стояли боевики, с другой - правительственные войска. Отступая, террористы минировали дома и квартиры, над которыми впоследствии в течение года работали саперы.

По данным российских специалистов, в настоящий момент в городе проживает около миллиона человек. Люди возвращаются из разных точек Сирии, в том числе через открытый российскими военными пропускной пункт и понтонный мост через Евфрат. Все они мечтают как можно скорее восстановить город, но больше всего - найти пропавших в террористическом плену родственников - такая история есть в каждой пятой семье.