К «Титанику» запустят подводные экскурсии

Бизнесмен из США намерен организовать туристические экспедиции к затонувшему «Титанику». Директор Ocean Gate Expeditions Стоктон Раш надеется погрузиться на дно океана с первыми туристами уже в мае следующего года.

Предполагается, что частная подводная лодка будет совершать по одному рейсу в неделю. На ее борту будут находиться капитан, ученый и три туриста. Часть мест уже зарезервирована, отметил Раш. Стоимость одного погружения с осмотром останков корабля составит 125 тысяч долларов, сообщает Irish Central.

Начинаться экспедиция будет от острова Ньюфаундленд. Подводная часть похода займет от шести до восьми часов.

Лайнер компании White Star Line «Титаник» отправился в свой первый и последний рейс 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля судно столкнулось с айсбергом в Северной Атлантике и затонуло. В результате крушения погибли, по меньшей мере, 1496 человек.