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СК начал проверку по факту провала под лед двух детей на Камчатке

Роман Захаров
04:07 05.11.2020
В результате инцидента погибли два мальчика 2013 и 2014 годов рождения.
СК начал проверку по факту провала под лед двух детей на Камчатке
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух детей в результате провала под лед на Камчатке. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

«Организована процессуальная проверка по сообщению о гибели двух малолетних детей при падении под лед на реке Тылда Олюторского района», - информирует надзорное ведомство.

В настоящий момент следствию известно, что компания детей гуляла на берегу реки рядом с селом Хаилино. Там несовершеннолетние начали бросать камни и прыгать по льду, в результате чего двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения оказались в воде и утонули.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По результатам проведенной работы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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