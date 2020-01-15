СМИ: отец Меган Маркл готов дать против нее показания в суде

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл готов выступить в суде против своей дочери. Речь идет о разбирательствах, начавшихся в октябре 2019 года.

Тогда супруга британского принца Гарри подала в суд на Mail On Sunday. Причиной стало то, что он опубликовал ее личное письмо отцу, сократив его таким образом, как считает Меган, чтобы создать нужное таблоиду впечатление об его авторе. В письме герцогиня просила своего отца прекратить лгать о ней, пытаясь заработать деньги на сенсационных заявлениях.

Как сообщает The Daily Telegraph, защита Mail On Sunday будет строиться исключительно на показаниях Томаса Маркла. Газета приводит выдержки из документов, представленных таблоидом в Высокий суд Лондона.

В них говорится, что публикация письма была необходимой для сохранения репутации отца герцогини. Кроме того, указывается на то, что Томас Маркл был оставлен на произвол судьбы - ему не сообщили о предстоящей свадьбе и не поинтересовались его здоровьем после проведенной незадолго до бракосочетания операции на сердце.

По словам отца Меган Маркл, он оплачивал ее учебу в колледже и продолжал погашать кредиты дочери даже после того, как она сама начала хорошо зарабатывать. Также защита Томаса Маркла утверждает, что он не общался с Меган с августа 2018 года.

В начале января принц Гарри и его супруга заявили, что хотят стать финансово независимыми и отказались от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи. В понедельник, 13 января, их желание поддержала королева Елизавета II.