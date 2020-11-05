Названо одно из самых важных слов русского лексикона

Слово «нет» входит в число основных ментальных ценностей россиян. Об этом рассказала профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Милованова.

Как объяснила эксперт, при всех изменениях в русском языке существует зона стабильности. Часто ее не осознают носители языка, однако почти всегда замечают иностранцы. Это зона коммуникативной границы, или отрицания-отталкивания: русское «нет» и все его производные и синонимы. Например, «не-а», «нетушки» и «хватит!», «все!».

«Русское слово "нет"... входит в первую десятку важных слов русского лексикона - в число таких, как "дом" и "друг". Русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание - это очень неожиданно и очень по-русски», - сообщила специалист в беседе с РИА Новости.

Также, по словам Миловановой, общество всегда развивается на базовых ценностях, язык же отображает ценностный мир его носителей и реагирует на любые перемены в сознании.