Раскрыта мошенническая схема с возвратом НДС за покупки

Все чаще мошенники с успехом реализуют преступную схему с предложением о якобы возврате налога за совершенные в последнее время покупки. По закону право на это имеют только иностранцы, которые вывозят за пределы страны купленные здесь товары.

Однако, подавляющее большинство жертв злоумышленников об этом не знают, уверен управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

С его слов, мошенники создают поддельный сайт, максимально похожий на интернет страницу госструктур и делают громкий заголовок. На странице размещается несуществующее постановление о возврате денежных средств.

«Разумеется, далее предлагается ввести реквизиты банковской карты для перечисления суммы налога или требуется оплатить обязательные услуги по консультации юристов, составлению и сбору документов и так далее», - заявил Редин в беседе с агентством «Прайм».

Нечистым на руку интернет дельцам юристы напоминают об ответственности за подобные действия. Санкция статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы.