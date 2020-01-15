За строительством космодрома Восточный стали следить из космоса

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал о контроле за строительством объектов космодрома Восточный из космоса.

По данным главы Генпрокуратуры, весь 2019 год проводились прокурорские проверки в различных областях и сферах, касающихся жизнедеятельности россиян, в ходе которых госбюджет пополнился 17 миллиардами рублей по неуплате налогов и неправомерному использованию земель и госимущества. Коснулся генпрокурор и вопроса строительства космодрома Восточный.

«Во исполнение поручений руководства страны совершенствуется надзор в сфере ОПК. Например, по нашей инициативе контроль за строительством объектов космодрома Восточный совместно с Роскосмосом теперь обеспечивается со спутников посредством фото и видеофиксации. Символично, что в прошлом году на борту МКС более 1,5 тысяч витков вокруг Земли совершил памятный вымпел Генеральной Прокуратуры РФ, который членами экипажа передан в наш музей», - заявил Чайка во вторник, выступая на торжественном собрании по случаю 298-летия образования прокуратуры РФ.

Ранее генпрокурор сообщил, что по космодрому Восточный проводилось расследование по 163 уголовным делам. Чайка заявил, что большинство из них расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 - МВД, а еще два – ФСБ.