ЦБ введет комиссию для банков за пользование Системой быстрых платежей

Банки могут начать брать с клиентов комиссию за переводы по номеру телефона. Это связано с нововведением Центробанка, который с 1 января будет взимать комиссию с кредитных организаций за использование Системы быстрых платежей (СБП).

СБП позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета. В данный момент в системе зарегистрированы 30 участников.

Регулятор планирует брать от пяти копеек до трех рублей как с банка-отправителя, так и с получателя, сообщает ТАСС. Размер комиссии, который будет взимать кредитная организация с клиента, может ограничиваться ЦБ.