Пакт или сговор: что развязало руки Гитлеру во время Второй мировой войны

Руководитель Европейского института демократии и сотрудничества Наталия Нарочницкая в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказала о причинах развития активности Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны.

По ее мнению, руки ему развязал Мюнхенский сговор. Именно он, вопреки позиции о пакте Молотова-Риббентропа, который был заключен между СССР и Германией в 1939 году, стал началом конца всех соглашений в области безопасности.

«Через месяц (после заключения договора - прим. ред.) Англия и Франция заключили декларации о ненападении с Гитлером. Это означало, что СССР не оставалось ни политического, ни военного поля для маневра. Англия и Франция не только сами отказались от сотрудничества с нашей страной, но и создали такую политическую обстановку, что все боялись к нам присоединиться, потому что было бы оказано давление. Паралич политический, дипломатический и геополитический “мешок” для Гитлера с открытыми границами для экспансии на восток», - рассказала Нарочницкая.

Эксперт подчеркнула, что при этом Англия и Франция понимали, что подобное развитие событий побудит СССР к началу своей «игры» по защите собственных национальных интересов.

Ранее в Варшаве официально отказались отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло в результате Варшавско-Познанской наступательной операции в январе 1945 года.