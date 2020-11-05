Наблюдателей ОБСЕ не пустили на некоторые избирательные участки в США

Представители ОБСЕ из числа наблюдателей на президентских выборах в США не смогли получить доступ на ряд избирательных участков в 18 американских штатах.

Об этом заявила глава специальной комиссии ОБСЕ Урсула Гачек. Тем не менее, отметила она, наблюдателям удалось пообщаться с представителями избиркомов.

«В 18 штатах нам не разрешается идти на сами избирательные участки. Но тем не менее мы смогли побеседовать с теми кто занимается организацией выборов и увидеть другие аспекты избирательного процесса, хотя мы и не были там в том момент, когда люди голосовали» , - цитирует РИА Новости заявление Гачек.

Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп назвал замедленный подсчет голосов из-за отправки бюллетеней по почте «большим мошенничеством» и пригрозил судом. При этом в штабе Джо Байдена заявили, что необходимо подсчитать все голоса.

Президентские выборы в США прошли третьего ноября. За кресло главы государства борются Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. На данный момент завершается подсчет голосов избирателей во всех штатах. Ранее Джо Байден заявил об уверенности в своей победе.