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Штаб Трампа подал иск в суд штата Джорджия с требованием о приостановке подсчета голосов

Роман Захаров
03:35 05.11.2020
Команда действующего американского лидера также потребовала остановить подсчет голосов в Мичигане и Пенсильвании.
Штаб Трампа подал иск в суд штата Джорджия с требованием о приостановке подсчета голосов
© Фото: Isaac Wong, globallookpress

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд штата Джорджия, в рамках которого потребовал остановить подсчет голосов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, объяснив это отсутствием доступа к отслеживанию подсчета. Кроме того, штаб потребовал провести пересчет голосов в ключевом штате Висконсин.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. За кресло главы государства борются Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. К настоящему момент подсчет голосов завершился не во всех штатах. Делать прогнозы о чьей-либо победе крайне сложно, поскольку оба претендента на высший государственный пост, по имеющимся данным, идут примерно вровень.

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