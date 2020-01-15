Речь президента: как пройдет послание Путина Федеральному собранию

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Это знаковая речь, обозначающая приоритеты в развитии страны на ближайший год как во внутренней, так и во внешней политике.

Впервые послание будут показывать не только по телевизору. Общероссийский народный фронт организовал трансляцию в общественном транспорте, музеях, больницах, на горе Эльбрус и на улицах городов.

Так, в Москве выступление президента можно будет увидеть на фасадах зданий Центрального телеграфа, «Дома книги» и кинотеатра «Октябрь», в Астрахани - на здании филармонии.

Зрители «Звезды» могут смотреть послание на сайте и на страницах телеканала в соцсетях.

Послание Федеральному собранию начнется в 12 часов по московскому времени. Содержание традиционно держится в секрете, но политологи и эксперты полагают, что на этот раз значительную часть выступления президент посвятит решению социальных проблем и выполнению нацпроектов.

Для Путина это уже 16-е подобное обращение. В третий раз оно прозвучит вне стен Кремля - в выставочном зале «Манеж».

На ежегодное послание Федеральному собранию приглашены 1300 человек - депутаты обеих палат парламента, руководители регионов, члены ЦИК, главы основных конфессий.