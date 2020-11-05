Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые нашли новый способ предсказать всплеск заболеваемости коронавирусом

Роман Захаров
03:03 05.11.2020
Немецкие ученые пришли к выводу, что рост числа заболевших можно спрогнозировать на основе расчета контактного индекса.
Ученые нашли новый способ предсказать всплеск заболеваемости коронавирусом
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Новый метод оценки интенсивности контактов между людьми поможет спрогнозировать рост так называемого коэффициента распространения инфекции. К такому выводу пришла группа немецких ученых под руководством Александра Тиме из Берлинского института здоровья, изучив связь контактного индекса и уровня заболеваемости коронавирусом, пишут «Известия».

Контактный индекс - это среднее количество физических контактов за день наиболее общительного человека. Данный показатель оценивался путем отслеживания местоположения обезличенных мобильных телефонов. После этого специалисты сравнили графики, показывающие изменения значений контактного индекса и коэффициента распространения COVID-19 во времени. Выяснилось, что эти данные примерно следуют друг за другом.

Получается, что на основе расчета контактного индекса можно спрогнозировать увеличение числа заболевших.

Российские ученые, в свою очередь, считают, что данную методику можно использовать на практике.

«Первоочередная мера в таком случае — расчет критической величины контактного индекса для вузов, школ и других заведений массового и продолжительного скопления людей. Относятся к ним метро, стадионы, театры, общепит. Тогда, зная контактный индекс, можно принять решение о переводе на дистанционный режим или снижении плотности посетителей», - высказал свою точку зрения в беседе с изданием заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий НИТУ МИСиС Сергей Мухин.

Другой российский специалист, доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ ЛЭТИ Дмитрий Каплун, полагает, что человек способен контролировать вероятность заражения самостоятельно. Для этого, по мнению ученого, достаточно не посещать без экстренной надобности людные места: торговые центры, спортивные и зрелищные мероприятия, транспорт в час пик. Кроме того, он рекомендовал соблюдать социальную дистанцию.

В то же время эксперт подчеркнул, что самая высокая вероятность заражения исходит именно от наиболее общительных граждан. При этом он обратил внимание на то, что отслеживать свои контакты именно с такими людьми непросто, поскольку для этого их необходимо знать в лицо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:36 В стране и мире
Байден выступил с заявлением на фоне окончания подсчета голосов
22:42 В стране и мире
В Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание университета
19:30 В стране и мире
«Газпром» обжаловал решение польского регулятора по делу «Северного потока - 2»
17:44 В стране и мире
Глава МВД Австрии заявил, что террорист в Вене действовал один
17:20 В стране и мире
Лавров заявил, что Россия готова к сотрудничеству в области вакцинации и на площадке Совета Европы
Популярное
Популярное
Видео
Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео
Видео
Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США
Ученые создали антитело для борьбы с ожирением
Эксперт рассказал, что делать водителю при просроченных правах
Астроном оценил шансы на выживание при попадании в черную дыру
Уфолог обнаружил на снимках NASA «место крушения НЛО» на Марсе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.