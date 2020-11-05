Ученые нашли новый способ предсказать всплеск заболеваемости коронавирусом

Новый метод оценки интенсивности контактов между людьми поможет спрогнозировать рост так называемого коэффициента распространения инфекции. К такому выводу пришла группа немецких ученых под руководством Александра Тиме из Берлинского института здоровья, изучив связь контактного индекса и уровня заболеваемости коронавирусом, пишут «Известия».

Контактный индекс - это среднее количество физических контактов за день наиболее общительного человека. Данный показатель оценивался путем отслеживания местоположения обезличенных мобильных телефонов. После этого специалисты сравнили графики, показывающие изменения значений контактного индекса и коэффициента распространения COVID-19 во времени. Выяснилось, что эти данные примерно следуют друг за другом.

Получается, что на основе расчета контактного индекса можно спрогнозировать увеличение числа заболевших.

Российские ученые, в свою очередь, считают, что данную методику можно использовать на практике.

«Первоочередная мера в таком случае — расчет критической величины контактного индекса для вузов, школ и других заведений массового и продолжительного скопления людей. Относятся к ним метро, стадионы, театры, общепит. Тогда, зная контактный индекс, можно принять решение о переводе на дистанционный режим или снижении плотности посетителей», - высказал свою точку зрения в беседе с изданием заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий НИТУ МИСиС Сергей Мухин.

Другой российский специалист, доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ ЛЭТИ Дмитрий Каплун, полагает, что человек способен контролировать вероятность заражения самостоятельно. Для этого, по мнению ученого, достаточно не посещать без экстренной надобности людные места: торговые центры, спортивные и зрелищные мероприятия, транспорт в час пик. Кроме того, он рекомендовал соблюдать социальную дистанцию.

В то же время эксперт подчеркнул, что самая высокая вероятность заражения исходит именно от наиболее общительных граждан. При этом он обратил внимание на то, что отслеживать свои контакты именно с такими людьми непросто, поскольку для этого их необходимо знать в лицо.